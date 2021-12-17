В ближайшее время Мамаев заключит контракт с "Химками", сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков. По его словам, вероятно, соглашение будет рассчитано на один год.
"Сегодня-завтра Мамаев подпишет контракт, он уже прошел углубленное медицинское обследование. Думаем, это будет контракт на год", - заявил Терюшков.
Отметим, что срок действия контракта Мамаева с "Ростовом" истекает в нынешнем месяце. 33-летний полузащитник выступает за "желто-синих" с 2019 года.
Источник: РИА Новости
Терюшков: Мамаев подпишет контракт с "Химками"
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев вскоре перейдет в "Химки".
Фото: "Ростов"