Напомним, Карпин с декабря 2017 по август 2021 года был главным тренером "Ростова". Затем специалист перешел на работу в сборную России. Под его руководством национальная команда заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира-2022. Россия не смогла получить прямую путевку на мундиаль. В марте следующего года сборная России сыграет в стыковых матчах.
"Думаю, на сегодняшний день Валерий Георгиевич – лучший тренер в России. То, что он сделал для сборной России и "Ростова", - бесценно. Я могу согласиться с людьми, которые за него голосовали", - цитирует Байрамяна РБ Спорт.
Полузащитник Хорен Байрамян в текущем сезоне провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.
Байрамян: Карпин - лучший тренер в России на сегодняшний день
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился мнением о работе Валерия Карпина.
Фото: РПЛ