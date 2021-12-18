- Валуев не понимает, что говорит. Странно слышать это от бывшего боксера, который проводил бои в присутствии болельщиков. <...> Сейчас невозможно совершить правонарушение на стадионе и остаться без наказания: очень много камер, можно быстро узнать по лицам, кто что сделал, и потом нарушители даже на километр не смогут быть рядом со стадионом. Их сразу вычислят и дадут уголовное наказание, - передает слова Малосолова Metaratings.
Ранее депутат Государственной Думы РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о введении Fan ID как о "хорошей истории", служащей для защиты обычных граждан, желающих просто сходить на футбол.
Напомним, что 17 декабря Госдумой был принят закон о введении специальных электронных паспортов для любителей футбола - Fan ID, который вступит в силу с июня 2022 года. Болельщик, заблаговременно не оформивший Fan ID либо по какой-то причине попавший под блокировку уже оформленного электронного паспорта, не сможет попасть на стадион для просмотра матчей Российской премьер-лиги.
Журналист Малосолов - о словах Валуева в поддержку Fan ID: бывший боксер не понимает, что говорит
Журналист и блогер Андрей Малосолов, являющийся одним из основателей ВОБ и организации фанатов ЦСКА "Red Blue Warriors", раскритиковал слова экс-боксера Николая Валуева о Fan ID.
Фото: "Чемпионат"