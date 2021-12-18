Журналист Малосолов: Шмурнов "топил" за Fan ID, но сам может его не получить за донаты Навальному

Блогер и журналист Андрей Малосолов, являющийся одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), рассказал о попадании в группу риска комментатора Александра Шмурнова.

Фото: МатчТВ

прим. Rusfootball.info) и ходил на несогласованные акции Алексея Навального. А это уже основания не допустить вас на стадион, - цитирует Малосолова



17 декабря 2021 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о введении электронных паспортов болельщика (Fan ID), без оформления и наличия которых будет невозможно посещение футбольного матча Российской премьер-лиги. Закон о Fan ID должен вступить в действие с июня 2022 года. Ожидается, что лицам, замеченным в различного вида правонарушениях или нарушающим общественный порядок на стадионе, Fan ID не будет выдаваться либо будет аннулироваться, что приведет к невозможности дальнейшего посещения футбольных матчей. Есть вероятность, что эта система будет применяться и в некоторых других видах спорта. - Я слышал фразу известного комментатора Александра Шмурнова, где он "топил" за принятие закона Fan ID. Видимо, Саше не объяснили, что он как раз и попадает в группу риска и может не получить Fan ID. Он же публично признавался, что донатил фонду Навального (признан в России иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией –) и ходил на несогласованные акции Алексея Навального. А это уже основания не допустить вас на стадион, - цитирует Малосолова Metaratings 17 декабря 2021 года Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о введении электронных паспортов болельщика (Fan ID), без оформления и наличия которых будет невозможно посещение футбольного матча Российской премьер-лиги. Закон о Fan ID должен вступить в действие с июня 2022 года. Ожидается, что лицам, замеченным в различного вида правонарушениях или нарушающим общественный порядок на стадионе, Fan ID не будет выдаваться либо будет аннулироваться, что приведет к невозможности дальнейшего посещения футбольных матчей. Есть вероятность, что эта система будет применяться и в некоторых других видах спорта.