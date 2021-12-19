"Знаю настроения фанатов, сотрудников клуба, могу представить, что начнется в мае, если команда финиширует первой. Но мое дело, как тренера, сейчас отдохнуть, затем провести качественные сборы, чтобы у нас не было травмированных. Фокусируюсь только на этом", - заявил Шварц.
Напомним, что "Динамо" ушло на зимний перерыв в РПЛ на втором месте в турнирной таблице. В активе команды Шварца 36 очков. От находящегося на первом месте "Зенита" москвичей отделяют два очка.
В последнем перед зимней паузой матче "Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" на своем поле. Встреча прошла в рамках 18-го тура РПЛ и закончилась со счетом 1:1.
Источник: Спорт-Экспресс
Шварц ответил на вопрос о возможном чемпионстве "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о возможном чемпионстве "бело-голубых".
Фото: "Динамо"