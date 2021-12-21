"Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум - пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт", - сказал Черчесов.
Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но отказался от приглашения, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не вызывался на игры национальной команды в сентябре и ноябре.
В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач.
Источник: Чемпионат
Черчесов составил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил памятку, как тренерам нужно работать с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
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