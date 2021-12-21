Ранее сообщалось, что подмосковный клуб изучает возможность трансфера 33-летнего футболиста армейского клуба.
"Нет, это очередной слух. "Химки" не интересуются Виктором. На данный момент клуб не ведет активных переговоров", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Защитник Виктор Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В текущем сезоне Васин сыграл в 6 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "армейцев" 33-летний защитник сыграл в 98 матчах, в которых забил 2 гола и стал автором 4 результативных передач. Контракт Васина с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тыс евро.
Источник: "Химки" рассматривают вариант с приобретением защитника ЦСКА Васина
В "Химках" отреагировали на информацию об интересе к Васину
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможный трансфер защитника ЦСКА Виктора Васина.
Фото: ПФК ЦСКА