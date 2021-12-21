Губерниев отметил, что "Спартак" осуществил хороший трансфер. По его словам, конкуренция с Николсоном может положительно отразиться на выступлениях форварда "красно-белых" Александра Соболева.
"Отличный трансфер! Итальянцы большие молодцы, все правильно делают пока что. "Спартаку", чтобы прийти в себя, нужна конкуренция внутри команды. Этот трансфер может вернуть нам настоящего Александра Соболева, образца прошлого сезона. Я думаю, что ямаец своим внешним видом сможет привлечь женскую аудиторию", - заявил Губерниев.
Напомним, что накануне "Спартак" объявил о заключении контракта с Николсоном. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Официально: нападающий Шамар Николсон перешел в "Спартак"
Губерниев: переход Николсона в "Спартак" может вернуть нам настоящего Соболева
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе ямайского нападающего Шамара Николсона из "Шарлеруа" в "Спартак".
Фото: РИА Новости