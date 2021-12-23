Стукалов заявил, что не будет воспринимать уход Агаларова как проблему. По его словам, если Гамид покинет "Уфу", перед клубом откроются другие возможности.
"Допустим, его заберут зимой, заплатят хорошие деньги, и он уйдет. Проблема? Я это так не воспринимаю. Это открывает другие возможности. Конечно, очень не хотелось бы его отдавать. У парня шикарное голевое чутье, он много забивает и может забивать дальше", - сказал Стукалов.
Отметим, что Агаларов является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша РПЛ. На счету 21-летнего нападающего 13 голов.
Источник: Матч ТВ
Стукалов: не воспринимаю возможный уход Агаларова из "Уфы" как проблему
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов поделился мыслями по поводу возможного ухода форварда Гамида Агаларова из клуба нынешней зимой.
Фото: "Уфа"