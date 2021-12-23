СМИ: "Локомотив" интересуется Келвином Йебоа из австрийского "Штурм Грац"

Форвард австрийского "Штурма" Келвин Йебоа может в ближайшее время перебраться в РПЛ.

Фото: ФК "Штурм"





В текущем сезоне нападающий ганского происхождения провел 28 матчей за "Штурм", забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач. Он идет вторым в гонке бомбардиров австрийской бундеслиги. С сентября он вызывается в молодежную сборную Италии.



Йебоа, которому в этом году исполнился 21 год, выступает за "Штурм" с февраля 2021, когда перебрался из "Тироля" за сумму около полумиллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 млн евро.



Источник: Как сообщает источник, Йебоа входит в шорт-лист клуба на усиление позиции форварда.В текущем сезоне нападающий ганского происхождения провел 28 матчей за "Штурм", забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач. Он идет вторым в гонке бомбардиров австрийской бундеслиги. С сентября он вызывается в молодежную сборную Италии.Йебоа, которому в этом году исполнился 21 год, выступает за "Штурм" с февраля 2021, когда перебрался из "Тироля" за сумму около полумиллиона евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 млн евро.Источник: "Чемпионат"