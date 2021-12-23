Дзюба является воспитанником академии "Спартака". В составе "красно-белых" Артем провел 166 матчей и забил 38 мячей. С 2015 год форвард выступает за "Зенит".
"Интересно, кто раскрыл его, в "Спартаке" он молчал. Гнилой человек? Ну, я его в "Спартаке" закрывал, подсрачниками гонял. За длинный язык", - сказал Хомич.
Хомич рассказал, что после одной из шуток Дзюбы на тренировке жестко поговорил с нападающим, схватив за горло в номере на базе. После этого, по словам Хомича шутки в его адрес прекратились.
В текущем сезоне нападающий Артем Дзюба провел 24 матча, в которых забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб 33-летний футболист провел 232 матча и забил 105 мячей.
Источник: Sports.ru
Хомич: у Дзюбы длинный язык, в "Спартаке" гонял его подсрачниками
Бывший вратарь "Спартака" Дмитрий Хомич рассказал, как в прошлом конфликтовал с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"