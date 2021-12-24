"За что тебе, милый, 10 процентов?" Хаджи - о претензиях Газизова к Федуну

Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи считает абсурдными претензии экс-гендиректора "красно-белых" Шамиля Газизова на акции команды.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, ранее сообщалось, что Газизов подал новый иск к "Спартаку". Сумма требований составляет 101 миллион рублей. Также Газизов рассказал, что, когда Федун нанимал его на работу, обещал передать ему часть акций "Спартака".

"Эти претензии в отношении акций клуба выглядят каким-то бредом, абсурдом. Человек пришел в клуб, проработал три-четыре месяца, получил сумасшедшие деньги и требует еще и акции клуба. Это что-то! За что тебе, милый, 10%?" - сказал Хаджи.

Отметим, Шамиль Газизов, который работал в "Спартаке" с июля по декабрь прошлого года, сейчас судится с клубом относительно выплаты задолженности.

Ранее Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку", в котором требовалось взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального ущерба. Затем Верховный суд Башкирии отменил данное решение.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Спартак Хаджи Федун Газизов
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