Казанский "Рубин" провёл переговоры с "Зенитом" по поводу перехода нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.
По информации СМИ, "Зенит" также ведёт переговоры по трансферу форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
Напомним,что Артём Дзюба провёл за "Зенит" 24 матча в этом сезоне. 33-летний футболист забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач. Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.
Источник: РБК-Спорт
Источник: "Рубин" провёл переговоры о трансфере Дзюбы
Казанский клуб хочет купить Артёма Дзюбу.
Фото: Советский Спорт