Матчи Скрыть

Сделать ставку

Радченко считает, что Сергееву ещё далеко до Дзюбы

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал потенциальный трансфер Дзюбы в "Рубин".
Фото: Советский Спорт
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко выразил мнение по поводу возможного трансфера Артёма Дзюбы в "Рубин".

"Сергеев, конечно, проводит хороший сезон, но до Артема ему еще далеко.

Он (Дзюба) много сделал для "Зенита". Сколько сыграл матчей за команду, забил мячей. Конечно, его уход станет потерей. Заменить Дзюбу сейчас будет очень непросто", - сказал Радченко

Напомним,что ранее сообщалось о переговорах между "Зенитом" и "Крыльями Советов" по поводу трансфера Ивана Сергеева. Кроме того, сине-бело-голубые вели переговоры по трансферу Артёма Дзюбы в "Рубин".

Артём Дзюба забил за "Зенит" 10 мячей в этом сезоне и отдал 9 результативных передач.

Источник: РБ-Спорт


Теги: Дзюба Сергеев РПЛ Зенит Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Мамаев сделал предложение своей девушке (фото)
"Зенит" поздравил Камилу Валиеву с победой в чемпионате России по фигурному катанию
Источник: Сергеев покинет "Крылья Советов". Им интересуются два клуба РПЛ 1
СМИ: "Реал" приступил к работе над трансфером Захаряна 2
Инсинье может продолжить карьеру в "Торонто"
СМИ: "Рубин" не собирается платить за Дзюбу больше трех миллионов евро 2
"Ливерпуль" не планирует покупать новых игроков этой зимой
Агент Сафонов: вряд ли ЦСКА отпустит Дивеева. Они не знают, куда Фукса деть
Джеррард сдал положительный тест на коронавирус и пропустит два матча "Астон Виллы" в АПЛ
Источник: клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение "Сочи" по трансферу Кассьерры 1
«Зенит» меняет Дзюбу на Сергеева, Кавазашвили надеется, что Газизов отберет "Спартак" у Федуна. Главное за 25 декабря
Гаджиев: где бы Дзюба ни играл, он везде сможет пробиться в сборную России
Английский "Брентфорд" предложил "Шахтеру" 12 млн евро за Мудрика, но донецкий клуб отказался
Радимов: слухи об уходе Дзюбы? А если завтра напишут, что Радимов и Калиниченко в большой футбол возвращаются?
Генич - о Классоне: полагаю, он покинет "Краснодар" в конце сезона. Виктор уже делал запрос о трансфере
Осинькин: чинить препятствий Пруцеву и Сергееву мы не можем 2
Агент Дивеева отреагировал на информацию об интересе клубов Англии и Италии к футболисту
Генич: "Спартаку" надо было продавать Бакаева раньше, когда был вариант с "Динамо" 2
В "Зените" опровергли информацию о переговорах Дзюбы с "Рубином" 1
На Кессье претендуют "МЮ", "ПСЖ" и "Тоттенхэм". Лондонцы считаются фаворитами
Шаронов: Дзюба очень хорош в штрафной и может помочь "Рубину" 1
Вадим Гаранин стал главным тренером "Енисея"
Источник: Дивеев заинтересовал несколько клубов из АПЛ и Серии А
Миранчук поздравил болельщиков "Аталанты" с Рождеством (видео)
Генич: полагаю, Слуцкий бы с удовольствием поработал с Дзюбой 1
Радченко считает, что Сергееву ещё далеко до Дзюбы 3
СМИ: Бенитес лично заинтересован в трансфере Головина в "Эвертон" 2
Колосков: петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдет 7
Вернидуб подписал новое соглашение с "Шерифом" 2
Завершил карьеру экс-игрок "Локомотива", которого Смородская называла одним из лучших в Европе 4
Все новости
-