Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко выразил мнение по поводу возможного трансфера Артёма Дзюбы в "Рубин".
"Сергеев, конечно, проводит хороший сезон, но до Артема ему еще далеко.
Он (Дзюба) много сделал для "Зенита". Сколько сыграл матчей за команду, забил мячей. Конечно, его уход станет потерей. Заменить Дзюбу сейчас будет очень непросто", - сказал Радченко
Напомним,что ранее сообщалось о переговорах между "Зенитом" и "Крыльями Советов" по поводу трансфера Ивана Сергеева. Кроме того, сине-бело-голубые вели переговоры по трансферу Артёма Дзюбы в "Рубин".
Артём Дзюба забил за "Зенит" 10 мячей в этом сезоне и отдал 9 результативных передач.
Источник: РБ-Спорт
Радченко считает, что Сергееву ещё далеко до Дзюбы
Фото: Советский Спорт