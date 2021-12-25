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Источник: Дивеев заинтересовал несколько клубов из АПЛ и Серии А

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов европейских команд.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, несколько европейских клубов присматриваются к защитнику ЦСКА и сборной России. "Армейцы" не планируют расставаться с одним из лидеров, но хорошее предложение может заставить их передумать.

В текущем сезоне Дивеев провел 16 матчей в РПЛ и забил 1 мяч. Дивеев перебрался в ЦСКА в 2019-м году из "Уфы". Тогда сумма трансфера составила 1.5 млн евро. Сейчас по оценке портала Transfermarkt стоимость 22-летнего защитника - 5 млн евро.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 4-й строчке. В активе красно-синих 30 очков, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 баллов. В первом матче после перерыва "армейцам" предстоит дерби со "Спартаком". Встреча состоится 25 февраля.

Источник:"Metaratings"


Теги: Дивеев ЦСКА Российские трансферы
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