- Возможно ли, что в ближайшее трансферное окно "Спартак" вновь вернется к кандидатуре Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства "Спартака". В нашем мире, конечно, возможно всё. Интерес со стороны "Спартака" есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов "Ростов" к подобным контактам, - передает слова Банатина "СЭ".
Ранее появлялась информация, что руководство московского "Спартака" в ходе летнего трансферного окна хотело приобрести 22-летнего опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова, однако сделка не состоялась, поскольку желто-синие не успели приобрести другого игрока на его позицию. В текущем сезоне на счету Глебова 4 гола и 4 результативных паса в 19 матчах за "Ростов" во всех турнирах, с октября 2021 года 22-летний хавбек является постоянным капитаном дончан.
Агент Глебова Банатин: интерес со стороны "Спартака" есть, но неизвестно, будет ли он предметным
Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин прокомментировал текущий интерес к игроку со стороны московского "Спартака".
Фото: ФК "Ростов"