Журова - о словах девушки Чистякова: кто она такая? А я - олимпийская чемпионка

Напомним, Журова посоветовала футболистам не ездить на теплые иностранные курорты зимой. Девушка попросила депутата помолчать.
"Для меня спортсмен должен больше тренироваться и меньше отдыхать. Всем девушкам футболистов хочется, чтобы он приносил им денежки. Она хайпует. Кто его девушка такая? А я - олимпийская чемпионка, которая знает, как все происходит. Она, может, и спортом не занималась", - цитирует Журову "СЭ".
По окончании 18 тура Российской премьер-лиги, последний матч которого состоялся 13 декабря, отечественный футбольный сезон встал на зимнюю паузу. Игроки клубов РПЛ получили от 3 до 4 недель отпуска, который большинство из них проводит на зарубежных курортах с тропическим климатом. По окончании отпуска в январе 2022 года футболисты вновь соберутся в свои командах и отправятся на зимние межсезонные сборы.
Девушка Чистякова отреагировала на совет Журовой не летать на Мальдивы
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова Марики, девушки защитника "Зенита" и сборной России Дмитрия Чистякова.
Фото: "Спорт-Экспресс"