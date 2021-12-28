Как сообщает источник, трансфер сорвался, поскольку "Зенит" не смог найти замену иранскому нападающему.
Указывается, что "Зенит" не требовал у "Лиона" три миллиона евро за переход игрока. Основной причиной срыва сделки стала не сумма, а принципиальная позиция петербуржцев в вопросе поиска замены для Азмуна.
При этом сам футболист не настроен уходить из "Зенита" зимой. Переход иранца в другой клуб в ближайшее трансферное окно маловероятен.
Источник: Sport24
Стало известно, почему сорвался трансфер Азмуна в "Лион"
Раскрыта причина, по которой форвард "Зенита" Сердар Азмун не перейдет в "Лион" в зимнее трансферное окно.
Фото: "Зенит"