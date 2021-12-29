По данным источника, результаты медицинского обследования удовлетворили петербургский клуб, но контракт пока не подписан. "Зенит" предложил Сергееву трехлетнее соглашение, но стороны не согласовали все детали контракта. Отмечается, что переговоры продолжатся уже в январе. Возможно, тогда же трансфер и будет завершен.
Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Всего за самарцев на счету Сергеева 66 матчей и 51 забитый мяч. Контракт форварда с "Крыльями" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 млн евро.
Источник: Чемпионат
Уткин: медосмотр стоит пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит "Зенит"
СМИ: "Зенит" предложил Сергееву трехлетний контракт
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медосмотр для "Зенита".
Фото: ПФК "Крылья Советов"