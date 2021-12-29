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СМИ: "Зенит" предложил Сергееву трехлетний контракт

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медосмотр для "Зенита".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По данным источника, результаты медицинского обследования удовлетворили петербургский клуб, но контракт пока не подписан. "Зенит" предложил Сергееву трехлетнее соглашение, но стороны не согласовали все детали контракта. Отмечается, что переговоры продолжатся уже в январе. Возможно, тогда же трансфер и будет завершен.

Нападающий Иван Сергеев выступает за "Крылья Советов" с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Всего за самарцев на счету Сергеева 66 матчей и 51 забитый мяч. Контракт форварда с "Крыльями" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 млн евро.

Источник: Чемпионат

Уткин: медосмотр стоит пройти тем, кто считает, что Сергеев укрепит "Зенит"


Теги: Зенит Крылья Советов Сергеев Российские трансферы
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