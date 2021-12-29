"Много болельщиков писали в соцсетях - как с хорошими пожеланиями, так и наоборот. В основном положительное, это приятно. Что писали негативного? От тульских болельщиков: "Зачем ты переходишь в "Спартак"?" Это нормально, когда болельщики недовольны твоим уходом", - приводит слова Хлусевича Sport24.
В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 52 матчах, забил 9 мячей и стал автором 6 голевых передач.
Ранее "Спартак" объявил, что достиг договоренности о переходе Хлусевича из "Арсенала". Контракт игрока с "красно-белыми" вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.
Хлусевич рассказал о реакции болельщиков тульского "Арсенала" на его переход в "Спартак"
Новичок "Спартака" полузащитник Даниил Хлусевич признался, что некоторые болельщики тульского "Арсенала" негативно восприняли его трансфер в московский клуб.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"