Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Челси
22:30
БрайтонНе начат
П1 1.43X 4.7П2 7.6
Брентфорд
23:15
Манчестер СитиНе начат
П1 18X 8.2П2 1.16

Хлусевич рассказал о реакции болельщиков тульского "Арсенала" на его переход в "Спартак"

Новичок "Спартака" полузащитник Даниил Хлусевич признался, что некоторые болельщики тульского "Арсенала" негативно восприняли его трансфер в московский клуб.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
"Много болельщиков писали в соцсетях - как с хорошими пожеланиями, так и наоборот. В основном положительное, это приятно. Что писали негативного? От тульских болельщиков: "Зачем ты переходишь в "Спартак"?" Это нормально, когда болельщики недовольны твоим уходом", - приводит слова Хлусевича Sport24.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за "оружейников" Хлусевич сыграл в 52 матчах, забил 9 мячей и стал автором 6 голевых передач.

Ранее "Спартак" объявил, что достиг договоренности о переходе Хлусевича из "Арсенала". Контракт игрока с "красно-белыми" вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/26.


Теги: Хлусевич Спартак Арсенал Тула
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Хлусевич: в Европе, конечно, хочется поиграть. Но сейчас нужно будет выполнить задачи в "Спартаке"
Представитель ЦСКА прокомментировал иск о банкротстве клуба
Источник: бывший главный тренер "Локомотива" Николич может возглавить ЦСКА в январе 5
Хлусевич рассказал о реакции болельщиков тульского "Арсенала" на его переход в "Спартак"
На ЦСКА подали иск в Арбитражный суд Москвы о банкротстве клуба 4
Спортивный директор "Севильи" Мончи прилетал в Санкт-Петербург на переговоры с Азмуном
Источник: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Айртоном 3
Агент рассказал, почему Ломовицкий решил перейти из "Спартака" в "Рубин"
СМИ: "Зенит" предложил Сергееву трехлетний контракт 2
Владелец "Спартака" Леонид Федун вошел в топ-10 самых успешных российских бизнесменов в 2021 году 12
Защитник молдавского "Шерифа" Констанца может перейти в "Крылья Советов" 2
В "Арсенале" прокомментировали подписание Данилы Степанова
СМИ: "Сочи" ищет игрока на подмену Нобоа 2
Тульский "Арсенал" выкупил у "Рубина" защитника Степанова
Алексей Миранчук потерял 40% рыночной стоимости за год 1
Источник: "Ростов" подписывает полузащитника минского "Динамо"
Официально: "Спартак" продал Ломовицкого в "Рубин" 18
"Манчестер Юнайтед" не отпустил Марсьяля в "Севилью"
Кокорин подешевел более, чем на 50% за год в "Фиорентине" 11
Суарес может перейти в МЛС
Керк раскрыл детали своего перехода в "Локомотив" 2
"Эвертон" планирует арендовать Баркли у "Челси"
Божович: я бы прибавил еще две команды в РПЛ, чтобы было больше игр 10
"Тоттенхэм" планирует бесплатно подписать Кессье
Главный тренер "Монако" Ковач может быть уволен зимой
Агент Медины ответил на возможный интерес со стороны ЦСКА 1
СМИ: "Динамо" не интересен форвард "Боки Хуниорс" 4
Источник: нападающий "Боки Хуниорс" Вилья перейдёт в "Динамо" за 10,5 млн евро 5
Бышовец: нынешнее выступление Сергеева позволит ему стать основным нападающим в "Зените" 3
Ринат Билялетдинов: понятное решение со стороны Дзюбы, в его возрасте нужно играть. Для "Рубина" он отличный вариант
Все новости
-