Напомним, после 18-ти туров РПЛ "Зенит" единолично возглавляет таблицу, набрав 38 очков. Отрыв от второго места составляет 2 очка. Также петербургский клуб занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме". Подопечные Семака в 6 матчах набрали 5 очков. "Зенит" вышел в плей-офф Лиги Европы.
"За осеннюю часть поставил бы "Зениту" оценку семь по десятибалльной системе. По пятибалльной - четыре, но нюансов на самом деле больше. "Зенит" не только вновь лидер РПЛ и вышел на этот раз в евровесну. Результат-результатом, но считаю, что по игре клуб сделал шаг вперед. Она стала более европейской, на мой взгляд", - цитирует Игонина "Матч ТВ".
Первый официальный матч в 2022 году "Зенит" проведет 17 февраля. На своем поле подопечные Семака примут "Бетис" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:45 мск. В РПЛ первым соперником после зимнего перерыва станет "Рубин". Встреча с казанцами пройдет 28 февраля.
Игонин: за осень ставлю "Зениту" семь по десятибалльной шкале
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин подвел итоги первой части сезона-2021/22 для "сине-бело-голубых".
Фото: ФК "Зенит"