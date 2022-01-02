"Динамо" заплатит "Локомотиву" за переход 31-летнего нападающего Федора Смолова 10 миллионов рублей, сообщают СМИ. По данным источника, руководство "железнодорожников" видит основную выгоду своего клуба в этом трансфере в разгрузке платежной ведомости - заработная плата Смолова за оставшиеся полгода контракта должна была составить около полутора миллионов евро.
В августе 2018 года форвард перешел в "Локомотив" из "Краснодара", сумма трансферной компенсации составила 9 миллионов евро. В текущем сезоне Смолов отметился 7 голами за клуб в 15 матчах чемпионата России и 22 встречах во всех турнирах, также на его счету прошедшей осенью 2 гола и 4 результативных паса в 6 матчах за сборную России. Ранее сообщалось, что "Динамо" предлагает нападающему контракт на полтора года с серьезным понижением зарплаты.
Источник: "РБ Спорт"
Назван срок действия контракта, который "Динамо" предлагает Смолову
СМИ: "Динамо" заплатит "Локомотиву" за Смолова около 10 миллионов рублей
Названа сумма трансферной компенсации за возможный переход форварда сборной России Федора Смолова из "Локомотива" в "Динамо".
Фото: РИА Новости