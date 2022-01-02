Сафонов высказался о возможном уходе из "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Фото: РИА Новости





"Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти. Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти", - заявил Сафонов.



Отметим, что контракт Сафонова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года.



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Источник: Сафонов заявил, что думал о переходе в другой клуб. При этом, по словам вратаря, сейчас он не собирается уходить из "Краснодара". Сафонов также не исключил, что может сменить клуб в дальнейшем."Если меня спросить, думал ли я о каком-то переходе в другие клубы и другие страны, естественно, я скажу, что думал об этом. Но сейчас у меня нет никакой цели и мысли, что мне нужно куда-то уходить. Я считаю, мне пока рано думать об этом, чтобы целенаправленно стремиться куда-то уйти. Но я не отрицаю, что это может произойти. А может и не произойти", - заявил Сафонов.Отметим, что контракт Сафонова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Краснодар " занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Виктора Гончаренко 29 набранных очков.Источник: Матч ТВ