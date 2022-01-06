"Когда официально объявят о переходе Кухты? Я думаю, что сегодня после полудня", - сказал агент.
Напомним, накануне СМИ сообщили, что "Локомотив" достиг договоренности со "Славией", и вскоре Кухта перейдет в московский клуб. Указывалось, что сумма трансфера составит пять миллионов евро.
Отметим, что контракт Кухты со "Славией" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего чеха в пять миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Кухты рассказал, когда "Локомотив" может объявить о трансфере игрока
Милан Мартинович, агент форварда "Славии" Яна Кухты, сообщил, когда может быть официально объявлено о трансфере игрока в "Локомотив".
Фото: "Славия"