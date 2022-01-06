Как сообщает источник, трансфер Сергеева должен завершиться в ближайшие дни. Форвард подпишет контракт до конца сезоне 2024/25.
28 декабря впервые появилась информация, что Сергеев проходит медосмотр перед трансфером в "Зенит". Позже генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил эту информацию. Сообщалось, что питерцы заплатят за лучшего бомбардира "Крыльев" 2,15 млн евро.
В текущем сезоне Сергеев провел за самарцев 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. В ноябре 26-летний форвард впервые получил вызов в сборную России.
Источник: "РБ Спорт".
Источник: Сергеев в ближайшие дни подпишет контракт с "Зенитом" до 2025 года
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев скоро станет игроком "Зенита".
Фото: ФК "Крылья Советов"