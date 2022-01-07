"У Эмануэля был контракт с "Зенитом" до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, сегодня "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Эмануэля Мамманы. Аргентинский футболист перешел в состав "сине-бело-голубых" в июне 2017 года. За "Зенит" Маммана провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Прошлый сезон и первую часть текущего чемпионата Эмануэль отыграл на правах аренды в "Сочи".
"Зенит" объявил об уходе защитника Мамманы
Гендиректор "Зенита" рассказал, где Маммана продолжит карьеру
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход защитника Эмануэля Мамманы из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"