Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал в своем телеграм-канале интерес подмосковных "Химок" к 30-летнему нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
Ранее стало известно, что, по сообщениям итальянских СМИ, "Химки" являются единственным клубом, который проявляет трансферный интерес к российскому форварду "Фиорентины" Александру Кокорину. При этом красно-черные могут подписать его исключительно в качестве свободного агента. В текущее межсезонье подмосковный клуб уже заключил контракт с 33-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
В Италии сообщили, что интерес к Кокорину проявили только "Химки"
Уткин - об интересе "Химок" к Кокорину: они давно могут найти себя как команда сбитых летчиков
Блогер и журналист Василий Уткин высказался о трансферном интересе "Химок" к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.