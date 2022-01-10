По данным источника, Азмун имеет предложения от нескольких европейских клубов, в том числе от "Лиона". Договоренности о переходе в какой-либо клуб у иранца нет.
"Зенит" предложил Сердару новый контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Напомним, нынешнее соглашение Азмуна с петербуржцами истекает летом. Нападающий присоединиться к "Зениту" на сборе в Дубае, где и определится его судьба.
Отмечается, что сторона Азмуна еще не приняла окончательного решения. Консультации идут в том числе и с Курбаном Бердыевым. Петербургский клуб не будет настаивать на подписании нового соглашения, если получит выгодное с финансовой точки зрение предложение. На случай продажи Сердара "сине-бело-голубые" начнут переговоры с иностранным форвардом.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
Источник: Bobsoccer
Тренер "Лиона": переход Азмуна? Надеюсь, этот трансфер состоится
Источник: "Зенит" предложил Азмуну новый контракт. У нападающего есть несколько предложений из Европы
Будущее нападающего "Зенита" Сердара Азмуна еще не определено.
Фото: ФК "Зенит"