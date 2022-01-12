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В "Зените" рассказали, когда планируют вести переговоры с Дзюбой и другими игроками по новым контрактам

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев В "Зените" рассказали о переговорах по истекающим контрактам футболистов команды.
Фото: ФК "Зенит"
Летом 2022 года соглашения с "Зенитом" завершатся у вратарей Михаила Кержакова и Станислав Крицюка, защитника Ярослава Ракицкого, полузащитников Александра Ерохина, Магомеда Оздоева и Алексея Сутормина, а также форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

"Как обстоят дела с истекающими контрактами игроков? У игроков еще полгода контракта, у нас достаточно времени. Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона", - сказал Медведев.

Также гендиректор "сине-бело-голубых" прокомментировал ситуацию вокруг возможного ухода Сердара Азмуна в другой клуб зимой. Ранее сообщалось, что интерес к иранцу проявляют "Ювентус", "Лион" и "Ньюкасл".

"Новой информации по Азмуну нет. Мы слухи не комментируем", - заявил Медведев.

"Зенит" завтра, 13 января, отправится на первый сбор в ОАЭ. На зимний перерыв петербургский клуб ушел на 1-м месте в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков. Также подопечные Семака вышли в плей-офф Лиги Европы, где в первом раунде сыграют против испанского "Бетиса".

Источник: ТАСС


Теги: Зенит Медведев
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