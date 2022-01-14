По словам Свинова, при знакомстве с игроками "Спартака" Ваноли рассказал о своих требованиях к ним. Чего-то необычного в требованиях итальянского тренера не было, заявил вратарь.
"Удалось ли познакомиться с тренером? Да. Он сказал свое виденье, что он хочет от команды. Не только на поле, но и в быту. Вкратце рассказал, что хочет видеть. Пока ничего необычного не замечал. Требования тренера? Это внутренняя кухня. Не стоит это разглашать", - заявил Свинов.
Напомним, что Свинов пополнил состав "Спартака" в зимнее трансферное окно, перебравшись из "Факела".
Накануне игроки "Спартака" провели первую тренировку под руководством Ваноли. Сегодня, 14 января, команда проходила медосмотр в одной из московских больниц. В ближайшие дни "красно-белые" отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора.
Источник: Спорт-Экспресс
Вратарь "Спартака" Свинов рассказал о знакомстве с Ваноли
Вратарь "Спартака" Илья Свинов рассказал о знакомстве с новым наставником "красно-белых" Паоло Ваноли.
Фото: "Спартак"