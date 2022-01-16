Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
20:30
НаполиНе начат
П1 3.95X 3.6П2 1.96
Милан
20:30
СпецияНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.2
Фиорентина
22:45
ДженоаНе начат
П1 1.43X 4.9П2 7.4
Сделать ставку

Зе Луиш: был шокирован, когда "Локомотив" убрал меня из заявки. Клуб врал насчет сроков моего восстановления

Бывший нападающий "Локомотива" Зе Луиш высказался о своем уходе из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что 13 января "Локомотив" объявил об уходе Зе Луиша из клуба. Сообщалось, что контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Зе Луиш, комментируя уход из "Локо", обвинил руководство клуба во лжи. По словам игрока, клуб лгал насчет сроков его восстановления.

"Когда "Локомотив" убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть", - заявил Зе Луиш.

Отметим, что Зе Луиш выступал за "Локомотив" с октября 2020 года. За это время нападающий провел в составе "железнодорожников" 15 игр и забил один гол. В текущем розыгрыше чемпионата России Зе Луиш поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Чемпионат


Теги: Зе Луиш Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится

Последние новости

Источник: Вильена завтра пройдет медосмотр перед переходом в "Эспаньол"
Ребров: пошел в туалет и расплакался после того, как объявил о завершении карьеры
Цорн отреагировал на обвинения Зе Луиша в том, что "Локомотив" его бросил 2
Геркус - о Зе Луише: свободный агент, с кучей денег. Чего ему обижаться 8
"Спартак" объявил список игроков, которые отправились на первый сбор 4
Фетисов: отмена легионеров позволит поднять уровень чемпионата России 12
Источник: Мельников из "Спартака" перейдет в "Ростов"
Бензема планирует покинуть "Реал" из-за намерения клуба подписать Холанда
Скопинцев: вижу ли я себя в сборной России? Конечно, вижу
"Уфа" объявила о трансфере белорусского вратаря Чичкана
Скопинцев: хочется себя проявить в одном из клубов пяти ведущих чемпионатов Европы 1
Азар намерен покинуть "Реал". Бельгиец недоволен отношением со стороны руководства клуба 2
Скопинцев: в матчах с "Зенитом" чувствуется, что это команда европейского уровня
Источник: "Спартак" может выплатить Хендриксу около 3,5 млн евро в случае досрочного расторжения контракта 17
Агент Тиля: возвращение Гуса в "Спартак" зимой невозможно 7
Скопинцев: даже игроки, выступавшие в топ-5, говорят, что моментами в РПЛ сложнее, чем в Европе 6
Перес: "Реал" является клубом с наибольшим числом болельщиков в мире
Агент: Вагнер Лав не контактировал с ЦСКА
Зе Луиш: в "Локомотиве" не дали мне возможности уйти летом и не сказали, что уберут из состава 2
СМИ: "Ювентус" намерен снизить стоимость трансфера Азмуна за счет бонусов 1
Зе Луиш: "Локомотив" исключил меня из заявки против моей воли, я оказался брошен 2
"Третье место в пределах досягаемости, за второе тоже можно побороться". Кухта - о целях "Локомотива"
Перес: Модрич достоин снова выиграть "Золотой мяч"
Зе Луиш: то, что Цорн делает в "Локомотиве", он уже сделал в "Спартаке". Финал будет такой же 14
Зе Луиш: был шокирован, когда "Локомотив" убрал меня из заявки. Клуб врал насчет сроков моего восстановления 5
"Аталанта" и "Интер" сыграли вничью. Миранчук вышел со скамейки в концовке
"Реал" взял 95-й трофей в истории и приблизился к "Барселоне", у которой 96 1
"Реал" побеждал в 11 из последних 12 финалов, в которых играл
Алжир проиграл Экваториальной Гвинее и оборвал внушительную беспроигрышную серию
Источник: полузащитник "Спартака" Денисов заинтересовал "Уфу" и "Ростов"
Все новости
-