Напомним, что 13 января "Локомотив" объявил об уходе Зе Луиша из клуба. Сообщалось, что контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Зе Луиш, комментируя уход из "Локо", обвинил руководство клуба во лжи. По словам игрока, клуб лгал насчет сроков его восстановления.
"Когда "Локомотив" убрал меня из заявки, это был шок. Всё было сделано за моей спиной. Меня отправили в Нидерланды на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле. К середине октября я уже был полностью готов играть", - заявил Зе Луиш.
Отметим, что Зе Луиш выступал за "Локомотив" с октября 2020 года. За это время нападающий провел в составе "железнодорожников" 15 игр и забил один гол. В текущем розыгрыше чемпионата России Зе Луиш поучаствовал в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Зе Луиш: был шокирован, когда "Локомотив" убрал меня из заявки. Клуб врал насчет сроков моего восстановления
Бывший нападающий "Локомотива" Зе Луиш высказался о своем уходе из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"