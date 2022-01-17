Тюкавин рассказал, что больше следил за Кокориным, чем за Федором Смоловым, когда находился в школе "Динамо".
"Ставили ли мне в пример Смолова в школе "Динамо"? В детстве я только за Сашей Кокориным следил почему-то, мне он больше нравился, если говорить только о футболе. И сейчас нравится, жаль, не складывается у него в "Фиорентине". За Федей я не так пристально следил", - заявил Тюкавин.
Напомним, что ранее "Динамо" объявило о трансфере Смолова из "Локомотива". Нападающий заключил с "бело-голубыми" контракт до 2024 года. Он уже выступал за "Динамо". Федор являлся игроком этого клуба в 2007-2015 годах.
Экс-игрок "Динамо" Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". Он перешел в итальянский клуб в январе прошлого года из "Спартака".
Источник: Матч ТВ
Тюкавин: в детстве я больше следил за Кокориным, чем за Смоловым
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отметил, что в детстве пристально следил за выступлениями Александра Кокорина.
Фото: "Матч ТВ"