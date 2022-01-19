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Газзаев - о презентации Языджи: это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто это составлял

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил нашумевший ролик с презентацией новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.
Фото: Госдума
"Это оскорбительно, злая шутка. Правильно, что уволили тех, кто составлял это "интервью". Наташа — образно женщина легкого поведения в Турции. Хотели как хорошо, получилось как всегда. Нужно думать о репутации, такие шутки неуместны", - цитирует Газзаева "Матч ТВ".

Напомним, вчера ЦСКА объявил о подписании Юсуфа Языджи. Клуб представил новичка с помощью видеоролика, в котором пресс-служба шуточно изобразила, как проходили переговоры с футболистом.

В ходе общения футболисту написали: "Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ", после чего тот согласился приехать. Ролик вызвал негативную реакцию у публики и вскоре был удален.

Языджи перебрался в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. У "армейцев" также есть право выкупа футболиста. Ранее турецкий полузащитник выступал за "Лилль" и "Трабзонспор".


Теги: Языджи Газзаев ЦСКА
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