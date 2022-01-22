По данным источника, это может произойти в начале февраля. Сообщается, что на данный момент переговоры о трансфере игрока находятся на заключительной стадии и касаются срока контракта. Отмечается, петербуржцы готовы предложить форварду как минимум трехлетнее соглашение.
Ранее СМИ сообщали, что "Зенит" готов потратить около 20 млн евро за 90% прав на Альберто, а трансфер нападающего может состояться зимой или летом.
Нападающий Юри Альберто выступает за "Интернасьонал" с лета 2020 года. В минувшем сезоне бразильской Серии А Альберто провел 33 матча, в которых забил 12 голов и стал автором 3 результативных передач. Также он сыграл в 7 матчах в Кубке Либертадорес, отметившись 3 забитыми мячами. Контракт 20-летнего форварда рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Альберто в 6 млн евро.
Источник: Матч ТВ
"Зенит" может подписать контракт с Юри Альберто в начале февраля
"Зенит" может заключить контракт с нападающим "Интернасьонала" Юри Альберто во время зимнего перерыва.
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