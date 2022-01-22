"Честно, за Испанией я не слежу. Посмотрел таблицу, удивился, что "Бетис" на третьем месте. Состав их посмотрел - очень сильный. Короче, нам очень сильно не повезло с соперником и будет очень тяжело. Но ничего, как-нибудь пробьемся, надеюсь", - цитирует Мостового "СЭ".
Стыковые матчи плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдут в феврале. Первый матч состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответный - 24 февраля на стадионе "Бенито Вильямарин". Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
"Бетис" в таблице чемпионата Испании занимает 3-е место, набрав в 22 матчах 40 очка. Накануне подопечные Пеллегрини со счетом 4:1 разгромили в Ла Лиге "Эспаньол". Также севильский клуб вышел в 1/4 финала Кубка Испании.
"Зениту" очень сильно не повезло с соперником". Ан. Мостовой - о "Бетисе" в Лиге Европы
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы с "Бетисом".
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