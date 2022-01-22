"Будет ли "Зенит" проводить беседу со своими болельщиками относительно Fan ID и посещения матчей в весенней части чемпионата? Да, будет", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Напомним, ранее сообщалось, что фанаты "Спартака" и ЦСКА приняли решение бойкотировать матчи своих команд из-за введения Fan ID. Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим решением.
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Медведев: "Зенит" будет проводить беседу с болельщиками относительно Fan ID
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, о том, что клуб планирует встречаться с фанатами по вопросу введения паспорта болельщика.
Фото: "СЭ"