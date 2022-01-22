"С Карпиным буквально обменялись парой фраз как до матча, так и после него. Он приехал пообщаться с игроками. Мы еще поболтаем с ним тут. Думаю, Карпин хочет пообщаться с кандидатам в сборную России. Будет ли Карпин общаться с Дзюбой? Не знаю, это надо у него спросить", - цитирует Семака "СЭ".
Напомним, "Зенит" сегодня сыграл в контрольном матче вничью с болгарским "Ботевом" (2:2). За команду Сергея Семака отличились Артем Дзюба и Магомед Оздоев. Главный тренер сборной Валерий Карпин присутствовал на встрече с первой минуты.
25 января "Зенит" проведет следующий товарищеский матч против словацкой "Жилины". В феврале питерцам предстоит противостояние с "Бетисом" в 1/16 Лиги Европы. Соперником "Зенита" станет "Бетис".
Семак: Карпин приехал пообщаться с кандидатами в сборную. Будет ли общаться с Дзюбой? Это надо у него спросить
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал присутствие тренера сборной Валерия Карпина на контрольном матче "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"