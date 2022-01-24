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Губерниев: я люблю болельщиков "Спартака"! Они теперь будут смотреть мои обзоры

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление фанатских объединений "Спартака" по поводу бойкота матчей команды из-за закона Fan ID.
Фото: "СЭ"
Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим законом.

"Надо было пораньше предпринимать какие-то попытки. Сейчас, хотим мы этого или нет, чтобы попасть на стадион, нужен Fan ID. Жаль, что фанатов "Спартака" не будет, но другого пути попадания на стадион нет. Пока они будут, например, смотреть обзоры Губерниева, единственного в стране футбольного обозревателя. Тем более фанаты "Спартака" любят, когда я говорю про их клуб, а я люблю красно-белых фанатов", - цитирует Губерниева "СЭ".

Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

В "Спартаке" отреагировали на заявление фанатов клуба о бойкоте


Теги: Губерниев Fan ID Спартак
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