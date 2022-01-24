Шатов заявил, что приостановка карьеры была связана с участившимися травмами.
"Всё шло к этому - тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма. Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился - потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу", - отметил Шатов.
Последним клубом Шатова был "Рубин", за который он выступал в 2020-2021 годах. В ноябре стороны объявили о расторжении контракта по взаимному согласию. В нынешнем розыгрыше РПЛ 31-летний полузащитник принял участие в трех матчах "Рубина" и не отличился результативными действиями.
Напомним, ранее стало известно, что Шатов тренируется с "Уралом".
Источник: Матч ТВ
Шатов рассказал, почему решил приостановить карьеру
Полузащитник Олег Шатов, в ноябре приостановивший карьеру, рассказал, почему принял такое решение.
Фото: РПЛ