Напомним, в ноябре Шатов объявил о том, что приостанавливает карьеру. 31-летний футболист и "Рубин" расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Впоследствии Шатов присоединился к "Уралу" на зимнем сборе команды. Сейчас он тренируется с екатеринбургским коллективом.
Шатов рассказал, не опасается ли он финансовых трудностей в связи с приостановкой карьеры.
"Нет ли опасения просесть по финансовой составляющей, если не будет контракта? Ничего, я без зарплаты уже нахожусь три месяца (смеется). Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола - приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол. Это кайф и это счастье. Быть профессиональным спортсменом и футболистом - это счастье", - заявил Шатов.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Шатов провел за "Рубин" три матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Шатов: я без зарплаты уже три месяца. Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола
Полузащитник Олег Шатов рассказал, как чувствует себя после приостановки профессиональной карьеры.
Фото: "Урал"