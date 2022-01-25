"Предложение "Локо" даже было чуть более привлекательным. Я прилетел в Дубай с уверенностью, что закрою сделку с "Локомотивом", но "Урал" категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии - должны рассказывать Медведев и Иванов. В общем, взвесив все, Арсен принял решение согласиться на предложение петербуржцев", - сказал Ткаченко.
Защитник Арсен Адамов выступал за "Урал" с января 2021 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл в 17 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. В общей сложности Адамов провел 28 матчей за "Урал". Контракт Арсена с екатеринбуржцами был рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
Адамов является воспитанником "Ахмата". В основном составе грозненцев он дебютировал летом 2020 года в матче против "Краснодара". За главную команду "Ахмата" Адамов отыграл шесть матчей.
Источник: Чемпионат
Ткаченко рассказал, почему Адамов перешел в "Зенит", а не "Локомотив"
Герман Ткаченко, глава ProSports Management - компани, представляющей интересы защитника Арсена Адамова, прокомментировал трансфер футболиста из "Урала" в "Зенит".
Фото: РПЛ