"Нижний Новгород" арендовал Стоцкого у "Краснодара" до конца сезона

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий на правах аренды до конца сезона перешел в "Нижний Новгород".

Фото: РПЛ





Защитник Дмитрий Стоцкий в 2018 году перешел в "



"Нижний Новгород" занимает 13-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 19 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Александра Кержакова проведут 26 февраля - дома нижегородцы примут "



Источник: Эту информацию подтвердил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.Защитник Дмитрий Стоцкий в 2018 году перешел в " Краснодар " из "Уфы". Действующее соглашение 32-летнего футболиста с "быками" рассчитано до лета. В текущем сезоне Стоцкий провел 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Краснодар" 68 матчей и забил 2 гола."Нижний Новгород" занимает 13-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 19 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Александра Кержакова проведут 26 февраля - дома нижегородцы примут " Урал ".Источник: Матч ТВ