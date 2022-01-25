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"Нижний Новгород" арендовал Стоцкого у "Краснодара" до конца сезона

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий на правах аренды до конца сезона перешел в "Нижний Новгород".
Фото: РПЛ
Эту информацию подтвердил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Защитник Дмитрий Стоцкий в 2018 году перешел в "Краснодар" из "Уфы". Действующее соглашение 32-летнего футболиста с "быками" рассчитано до лета. В текущем сезоне Стоцкий провел 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Краснодар" 68 матчей и забил 2 гола.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 18 матчах 19 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Александра Кержакова проведут 26 февраля - дома нижегородцы примут "Урал".

Источник: Матч ТВ


Теги: Нижний Новгород Стоцкий Краснодар Российские трансферы
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