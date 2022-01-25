Мусаев: ни разу не пожалел об уходе из "Краснодара". Требовалась перезагрузка, я был опустошен

Бывший наставник "Краснодара" Мурад Мусаев, ныне тренирующий азербайджанский "Сабах", рассказал о причинах ухода из российского клуба весной 2021 года.

Фото: "Краснодар"





"На тот момент я отдал "Краснодару" всё. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошен. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер", - заявил Мусаев.



Напомним, что Мусаев оставил должность главного тренера "Краснодара" в апреле 2021 года. В октябре он заключил контракт с "Сабахом". Соглашение с азербайджанским клубом рассчитано до лета 2023 года.



Источник: По словам Мусаева, он понял, что больше не способен успешно работать в качестве главного тренера "Краснодара". Также тренер заявил, что не жалеет об уходе из клуба."На тот момент я отдал "Краснодару" всё. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошен. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер", - заявил Мусаев.Напомним, что Мусаев оставил должность главного тренера "Краснодара" в апреле 2021 года. В октябре он заключил контракт с "Сабахом". Соглашение с азербайджанским клубом рассчитано до лета 2023 года.Источник: Матч ТВ