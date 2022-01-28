Напомним, ранее Зарема Салихова, являющаяся спутницей жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, сделала несколько резонансных высказываний о Газизове. В частности, она обвинила менеджера в финансовых махинациях и раскритиковала его профессиональные качества. Зарема сделала эти заявления на фоне продолжающегося судебного разбирательства Газизова со "Спартаком".
В своем комментарии Газизов отметил, что в споре со "Спартаком" в первую очередь хочет добиться правды, а не выплаты денег.
"Я уже не на кухне. Где факты? Где документы? Я давно в правовом поле с этой семьей. Они, наверное, думали, что замолчу и убегу. Я не за деньги, я за правду. А Зарему уже однажды уличили во лжи. Это сделал Попов. Нормальные люди всё должны понимать уже давно. Я себя уважаю. Я действующее лицо", - сказал Газизов.
Отметим, что ранее Газизов подал новый иск к "Спартаку" на 101 миллион рублей. До этого суд не удовлетворил иск менеджера к клубу на 400 миллионов рублей.
Напомним, что Газизов работал гендиректором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.
Источник: Чемпионат
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Газизов: я не за деньги, я за правду. А Зарему уже уличили во лжи, это сделал Попов
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее работавший в "Спартаке", отреагировал на высказывания Заремы Салиховой.
Фото: "СЭ"