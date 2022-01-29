По данным источника, в активные переговоры с руководством французского клуба вступил ЦСКА. Отмечается, что "Лиллю" выгодно расстаться с футболистом сейчас - летом у Шеки заканчивается контракт.
В текущем сезоне Шека провел за "догов" 15 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. За "Лилль" 27-летний португалец выступает с 2017 года. В общей сложности за французский клуб Шека сыграл в 134 матчах, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.
Напомним, ранее в ЦСКА из "Лилля" на правах аренды перешел турецкий полузащитник Юсуф Языджи.
"Лилль" в таблице чемпионата Франции занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 32 очка.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА начал переговоры с "Лиллем" по переходу Шеки
Португальский центральный полузащитник "Лилля" Шека может продолжить карьеру в РПЛ.
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