Ранее сообщалось, что Перейра в ближайшее время может перейти в "Спартак". Агент подтвердил данные о возможном осуществлении сделки, но отказался называть дату подписания контракта.
"Подписан ли уже контракт? Нет. Извините, но нужно немного подождать. Будет ли он подписан сегодня? Сегодня нет. Больше я не могу сказать. Сделка близка к завершению? Может быть, да", - сообщил Боннефон.
24-летний Перейра выступает на позиции опорного полузащитника. Он является игроком сборной Люксембурга. Контракт Перейры с "Янг Бойз" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: РБ Спорт
"Спартак" анонсировал переход полузащитника сборной Люксембурга
Агент Перейры прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Спартак"
Александр Боннефон, агент полузащитника "Янг Бойз" Кристофера Мартинша Перейры, отреагировал на информацию о вероятном переходе игрока в "Спартак".
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