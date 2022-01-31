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Ордец: думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию

Защитник "Динамо" Иван Ордец поделился мнением о том, как завершился бы матч между сборными России и Украины.
Фото: "СЭ"
Сборные России и Украины были разведены при жеребьевке стыковых матчей ЧМ-2022. Ордеца спросили, как команды сыграли бы между собой, если бы имели такую возможность. По мнению игрока "Динамо", сейчас преимущество на стороне украинской сборной.

"Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас - год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать". То есть вариант "бей-беги" исключили сразу: все через пас и открывания", - заявил Ордец.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Ордец принял участие в 18 матчах. На счету 29-летнего украинского защитника один гол.

"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице российского чемпионата. В активе "бело-голубых" 36 набранных очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Ордец Динамо Сборная России сборная Украины
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