Зимой состав столичной команды пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Данил Пруцев, Даниил Хлусевич и Кристофер Мартинс Перейра, а также нападающий Шамар Николсон.
Также в зимнее трансферное окно несколько игроков ушли из "Спартака" - Александр Ломовицкий перешел в "Рубин", Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в "Сочи". В аренду до конца сезона в испанский "Эльче" отправился Эсекьель Понсе. Йоррит Хендрикс до лета 2023 года арендован роттердамским "Фейеноордом".
"Эта трансферная кампания - явно на вырост. Пока я вижу расчистку авгиевых конюшен по-итальянски и работу на перспективу. Я не вижу, что кто-то из новичков в ближайший год-полтора может вытащить команду к чемпионству. Для того чтобы стать чемпионами, нужно 4–5 человек в основном составе уровня Мозеса и с мотивацией выше, чем у него", - сказал Калиниченко.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 9-е место, набрав в 18 матчах 23 очка. Также "красно-белые" вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: РБ Спорт
Калиниченко: трансферная кампания "Спартака" - расчистка авгиевых конюшен по-итальянски
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию "красно-белых".
Фото: ТАСС