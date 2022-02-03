СМИ: футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID

РФС уведомил клубы российской Премьер-Лиги о том, что игроки, тренеры и любые другие лица не смогут попасть на стадион, если не оформят Fan ID.

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Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения массовых спортивных мероприятий в России. Ожидается, что закон будет действовать с 1 июня 2022 года.



Источник: Согласно данным источника, РФС на семинаре по лицензированию команд сообщил клубам, что игрокам, тренерам и всему персоналу надо будет оформлять Fan ID, как и болельщикам. Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион. В связи с этим пункт о необходимости получения Fan ID нужно будет прописывать в контрактах. Сейчас клубам необходимо проверить футболистов на отсутствие каких-либо запретов.Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения массовых спортивных мероприятий в России. Ожидается, что закон будет действовать с 1 июня 2022 года.Источник: РБ Спорт