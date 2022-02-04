— Если в трех словах, то идет омоложение состава. У Рангника интересная позиция, он считает, что в футбол должны играть молодые и голодные. Я ее поддерживаю. В этой парадигме клуб и двигается, — цитирует Маньякова "Комсомольская Правда".
Московский "Локомотив" в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице шестое место, набрав в 18 матчах 28 очков. Железнодорожники также принимали участие в Лиге Европы, но покинули турнир на стадии группового этапа.
В 1/8 финала Кубка России "Локомотив" дома сыграет с "Енисеем". Встреча должна состояться 1 марта.
Маньяков: в "Локомотиве" считают, что в футбол должны играть молодые и голодные
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о ситуации в московском "Локомотиве".
Фото: Матч ТВ